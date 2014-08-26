En hayırlı meydan okuma

Sosyal medya var oluşundan bugüne sanırım en dişe dokunur, en etkili kampanyalardan birine imza attı. Gezi olayları, kan ihtiyaçları, kayıp arama çalışmaları gibi insan hayatını ve toplumu doğrudan ilgilendiren meseleler söz konusuyken nasıl bir anda birlik olunduğunu yakın geçmişte gördük, hala da görmeye devam ediyoruz. Benzer bir olay da ALS hastalarının tedavisi amacıyla başlatılan kampanya için yaşandı geçen hafta.



Amerika’da start alan ve farkındalık yaratıp bağış toplamak amacıyla buz dolu kovayla hastalığa meydan okuma kampanyası, dünyaca ünlü yıldızların katılımının ardından kısa sürede Türkiye’ye sıçradı ve çığ gibi büyüdü. Hülya Avşar’dan Ali Şen’e kadar spor, iş ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim, ellerinde buz dolu kovalarla mesajlarını verdikleri ve üç kişiye meydan okudukları videolarını Instagram hesaplarından paylaştılar. Sadece ünlüler değil, her yaştan yüzlerce vatandaş kampanyaya destek verdi. Hafta Sonu dergisinin sosyal medyadaki hesaplarından da paylaştığımız videolarda fark ettik ki, videoları izleyen kimi insanlar işin sadece şov amaçlı olduğundan endişeliydi… Kafalardaki soru işaretlerine cevap bulmak için biz de ALS/MNH Derneği ile görüştük ve merak edilen her şeyi onlara sorduk. Cuma günü elinizdeki dergi baskıya gidene kadarki yapılan bağış miktarının a 175 bin olduğunu öğrendik örneğin. Bu miktarın pek çok kişiye şifa olmasını umuyoruz.



Felaket anlarında ve insan hayatı söz konusu olduğunda kısa sürede bir araya gelebildiğimizi bir kez daha görmek umut veriyor, mutlu ediyor. Bu sırada biraz eğlenmek de sanırım herkesin hakkı, öyle değil mi?

Sevgiyle…



