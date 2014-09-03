İnsan neden evlenir?

Eski aşkını unutmak ya da ona nispet yapmak için mi? Birilerinden intikam almak amacıyla mı? Geleceğini garantiye almak derdinden mi? Yıldırım aşkı, büyük tutkular sadece filmlerde mi kaldı? Gerçek aşka inandığımız günler nereye gömüldü? “Evet, bu hayatımın kadını/erkeği” dememiz için bir karşılaşma yetmez mi?



Bunları neden mi soruyorum? Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın düğünleriyle birlikte ortaya atılan tatsız, sevimsiz iddialar ve yorumlar için… İki genç insanın ortak bir yola baş koymasını iyi dileklerle, temennilerle karşılamayı bilmeyi, söyleyecek sözümüz varsa da yutkunmayı ne zaman unuttuk?



Sadece magazinden takip edilen olaylar, kişiler, ilişkiler ve gelecekleri üzerine yorum yapma hakkını ne zaman kendimizde bulduk? Sorular çoğaltılabilir elbette ama bence şimdi herkese yakışanı mutluluklar dilemek, öyle değil mi? Genç ve güzel çifte Hafta Sonu olarak mutluluklar diliyoruz…



Tam bir Başak kadını olan Gülben Ergen’in geçtiğimiz hafta doğum günüydü. Önce evde oğullarıyla bir kutlama yapan sanatçı, akşam ise sevdiği dostları ve Erhan Çelik’le yemekteydi. Detaylar haberimizde…



Ekranın sevilen yüzlerinden Naz Elmas, yeni projesini ve hakkında merak edilenleri röportajımızda anlattı…



Bodrum’dan haberlerimiz hız kesmiyor. Çiçeği burnunda evli çift Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay, Nejat İşler ve daha pek çok merak ettiğiniz isim içeride…



Sevgiyle…