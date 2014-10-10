Kışa hazırlık

Geç gelen yaz hızla bitti. Ünlüler cephesinde hayli hareketli geçen ayların ardından artık artık yavaş yavaş kış için hazırlıklara başladık. Ekrandan, podyumdan ya da magazin basınından görüp takip ettiğiniz ünlü isimler de, şimdiden soğuklar için bakımlarını yapmaya başladılar. Öneriler içeride…



Bodrum ve Çeşme’nin boşalmasıyla İstanbul’daki davetlerin hızı arttı. Hemen her gün ve akşam özel bir geceyle geçiyor. Kim, neredeydi merak ediyorsanız sizin için takip ettik…



Yıllardır görmeye alıştığımız ünlü ve güzel kadınların, kendileri kadar güzel kızlarını daha yakından tanımaya ne dersiniz?



Dünyaca ünlü moda tasarımcıları ve trendleri yakından takip eden isimler geçen hafta Paris’teydi. Moda haftasının öne çıkanları sayfalarımızda…



Pop müziğin farklı ve güçlü sesi Atiye, şarkılarını, hedeflerini ve aşka bakışını Hafta Sonu’na anlattı…



Sevgiyle…



