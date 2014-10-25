Moda dolu bir hafta

İstanbul, yılın en renkli moda etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türk tasarımcı ve markalarını, yerli ve uluslararası alanda tanıtmayı, moda endüstrisindeki tasarım gücünü artırarak, Türk ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen İstanbul Moda Haftası, birbirinden çarpıcı defilelerle sona erdi. Ünlü mankenler, modacılar, konuklar ve en çarpıcı anlarıyla 2015 yılının bahar ve yaz aylarına yönelik kreasyonların tanıtıldığı podyumlardan flaş kareler içeride…



51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, ödüllerin sahiplerini bulduğu bir görkemli geceyle sona erdi. Törenin dikkat çeken anlarını sayfalarımıza taşıdık... Üç kuşağın aşkına, özlemine, vedasına tercüman isimlerden Ümit Besen, yeni albümünü Hafta Sonu’na anlattı…



Pop müziğinin güçlü yorumcularından Yeliz de hem müziğine hem özeline dair çok ses getirecek açıklamalarda bulundu… Bu hafta evlilik hazırlığında olanlar ve evlenmeyi planlayanlar için geniş bir dosya çalıştık. Çeyizden balayı otellerine kadar seçeneklerimize bir göz atın…



Sevgiyle…



