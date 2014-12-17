Oynamak yetmez!

Ekranın ve beyaz perdenin gözde oyuncuları, bize sevdirdikleri rollerinin hakkından gelebilmek, rakiplerinden birkaç adım daha önde olabilmek için tüm hünerlerini gözler önüne seriyorlar. Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Farah Zeynep Abdullah, hatta Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ gibi en sevdiğimiz isimlerin ortak özelliği ise, seslerinin de güzel ve etkileyici olması. Yeşilçam’dan gelen dublaj geleneği artık tarihte kaldı. Günümüz starları, rolleri şarkı söylemeyi gerektiriyorsa aylar öncesinden özel dersler alıp kamera karşısına öyle çıkıyorlar. Detaylar haberimizde…



Sanat dünyası son dönemde bir galadan diğerine koşuyor. Geçtiğimiz hafta, vizyona giren yeni yerli filmler sebebiyle yine hareketli geçti. Biz de yakın markajdaydık… Aynı tempo özel davetler ve açılışlar için de devam etti…



Sunuculuk, yazarlık derken yaşamına sporu ve özellikle koşuyu ekleyen Ece Vahapoğlu, kısa bir kaçamak yaptı ve her şeyi geride bırakarak Nepal’e uçtu. Gezdiğini, gördüğünü Hafta Sonu için kaleme aldı, çektiği fotoğrafları da bizimle paylaştı. İçeride…



Sevgiyle…



