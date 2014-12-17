Bedelliden meleklere...

Ha çıktı, ha çıkacak diye yolu gözlenen bedelli askerlik müjdesi geçen hafta geldi. Yaklaşık üç yıldır beklenen haberle pek çok ünlü ismin de yüzü güldü. Kimler hak kazandı, hangi ünlü ne yorum yaptı merak ediyorsanız haberimizde…



Gezi Parkı, Manisa’daki zeytin ağaçları, Validebağ Korusu derken son iki yıldır doğayı korumak adına her zamankinden çok daha fazla farkındayız, çok daha fazla dikkatliyiz. Yaşadığımız alanı temiz tutmak, sudan tasarruf etmek, geri dönüşüme önem vermek artık birey olarak doğayı korumak adına yaptığımız temel prensiplerden birkaçı. Sevdiğimiz yıldızların çabaları da hepimize ışık oluyor. Doğa savaşçıları içeride…



14’üncü albümünü yeni çıkaran Alişan ile sadece şarkılarını değil, aşkı, evliliği, askerlik anılarını, müziğine yapılan yorumlara cevabını konuştuk. Alişan’ın açıklamalarını yüzünüzde tebessümle okuyacaksınız… Geçtiğimiz hafta festivallerden film galalarına sizin için gezdik. Kim, neredeydi merak ediyorsanız buyrunuz…



Ve melekler… İç giyim markası Victoria’s Secret’ın geleneksel defilesi bu yıl alışılagelenin dışına çıktı ve Amerika yerine Londra’da yapıldı. Ve elbette tüm gözler Adriana Lima’daydı. Meleklerin ikişer milyon değerindeki iç çamaşırı defilesinin en güzellerini sizin için seçtik…



Sevgiyle…



