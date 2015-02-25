Bu hafta...

Bir tarafımız tüm dünya ile aynı anda Oscar ödüllerindeydi... Bafta’dan aldığımız sinyallerin kaçı tutacak, sevdiğimiz filmler ve oyuncular ödül alabilecek mi, kırmızı halının en şaşırtanları, zarifleri, başarısızları kim olacak diye diye geçirdik pazar gecesini. Tüm yılın en şaşaalı gecesinden detaylar içeride…



Oscar’dan önce New York Moda Haftası’na kilitlenmiştik. Dünyanın en büyük modaevlerinin haftaya özel koleksiyonlarını merakla bekledik, takip ettik, sizin için en göz alıcı olanlarını seçtik…



Tüm bunlar olup biterken diğer yarımız hala buradaydı… Üniversite öğrencisiyken, daha 20 yaşındayken hunharca katledilen Özgecan Aslan’daydı… Onun yok edilişine öfkeler dinmedi. İsyanımıza, isyanınıza, duygularımıza bir annenin tercüman olmasını istedik.

Çocuklarına yetebilmek için sürekli okuyan, öğrenen, kendini sorgulayan, sadece kendi oğullarını değil, memleketin en ücra köşesindeki Ali’yi, Ayşe’yi, Zeynep’i düşünmeden edemeyen, bu uğurda; sevginin, asıl eğitimin ailede başladığını ve birer birey olmalarında okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğunu yıllardır dile getirmekten bıkmayan bir isme bıraktık sözü. Gülben Ergen’in açıklamaları haberimizde…

Sevgiyle…



