Starlar arasında…

Gündemimiz dünya starlarıyla dolup taşıyor. Julio Iglesias ve Hugh Jackman heyecanından bahsediyorum. Bugüne kadar yüz milyonlarca albüm satan, iki bin 600’den fazla Platin ve Altın Plak sahibi olan, Grammy dahil pek çok ödül kazanan ve dünyanın en önemli yıldızlarından biri olarak anılan Julio Iglesias, İstanbullu hayranlarını mest etti. Ülker Sports Arena’daki konserin detayları içeride...

Iglesias’ın ardından, aylardır ha geldi ha gelecek diye yolu gözlenen Hollywood starı Hugh Jackman ayak bastı ülkeye. Zorlu Center’daki dört günlük şovu için Türkiye’ye gelen Jackman, öncesinde gazetecilerle buluştu. Yazarımız Arzu Çağlan’ın kaleminden ilk gün izlenimleri haberimizde…

Ve gelelim bizden haberlere… Davetler, açılışlar, etkinlikler arasında bir tura çıkarıyoruz yine sizi. Ardından biraz soluklanmanız için Nazan Öncel röportajına bekliyoruz. Öncel’in açıklamaları uzun süre hafızalarda kalacak gibi…

Sevgiyle…