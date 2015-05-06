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Tüm annelerin günü kutlu olsun

Vecihe SözeriOnlara olan sevgimizi anlatmak için bir gün yetmez, bir ömür gerekir elbette. Hayatımızın en özel ve en fedakar kadınlarına ne hediye etsek az kalır. En güzeli, tam içten gelen kocaman bir sarılmadır belki. Bir Anneler Günü daha yaklaşırken, ünlü isimlere “Siz annenize olan sevginizi nasıl anlatırsınız?” diye sorduk biz de. Açıklamalar haberimizde… Pazar gününü özel anlarla ölümsüzleştirmek isteyenler için hazırladığımız tavsiyelerimize de ayrıca göz atabilirsiniz…

Tarkan’dan Sezen Aksu’ya müzik dünyasının en büyük starlarını bünyesinde barındıran DMC’nin yöneticisi Samsun Demir, çalıştığı isimler ve müzik sektörü hakkında merak edilen tüm konuları Arzu Çağlan’a anlattı…

Sinema yazarlığının yanına şarkıcılığı da ekleyen, hayvanlara karşı hassasiyetini bilmeyen kalmayan Ömür Gedik, kendisini sevenlere ve sevmeyenlere röportajımızda seslendi…

Müziğin naif sesi Meyra ise yeni şarkılarını, anneliğini ve ilk kez burada okuyacağınız sağlık sorunuyla ilgili son durumu anlattı…

Çok daha fazlası için içeriye buyurun…

Sevgiyle...

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