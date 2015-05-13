Farklı ve özel kadınlar…

Bu hafta sizleri birbirinden özel kadınlarla buluşturuyoruz. İlki, Türk pop müziğinin en önemli kadın yorumcularından ve ekranın sevilen oyuncularından Ayşegül Aldinç. Yaklaşık beş yıl aradan sonra bomba gibi bir şarkıyla onu özleyenlerin karşısına çıktı. ‘Bir Tek Gördüğüm’ ile kısa sürede hafızalarda yer edinen Aldinç, uzun süren sessizliğini ise Hafta Sonu için bozdu. Sanatçı ile müzikten aşka uzanan o kadar lezzetli bir röportaj yaptık ki, okumaya doyamayacaksınız…



İçeride birazdan kamera arkası görüntülerini göreceğiniz güçlü ve güzel kadınlar ise bir sergi için bir araya geldi. Aralarında Sinem Güven, Arzum Onan ve Ayşe Kucuroğlu gibi yakından tanıdığınız 22 kadının olduğu projenin detayları ve fotoğrafları haberimizde…



Yıllardır sağlıklı beslenme ve diyet üzerine koçluk yapan Taylan Kümeli’nin, ne kadar güçlü ve özel bir kadın olduğunu daha iyi anlayacağınız bir haberimiz de sizi bekliyor.



Şu sıralar sağlık sorunları yüzünden sıkıntılı günler geçiren Kümeli’nin her şeye rağmen hayata pozitif bakan hali hepimize ümit verdi. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun diyoruz...



Sevgiyle...