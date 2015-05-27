Yaz kapıya dayandı, özellikle kadınları fit olma telaşı sardı. Peki siz hazır mısınız? Her daim güzel ve zinde ünlülerin nasıl böyle göründükleri ise artık sır değil. Küçük kaçamaklara rağmen sporu hayatlarından eksik etmiyorlar. Neler mi yapıyorlar? Haberimizde…



Yeni-eski pek çok yapımın kısa sürede ekrana veda ettiği günümüzde, 12 yıldır yüksek reytingle büyük bir başarıya imza atan dizi ‘Kurtlar Vadisi Pusu’, kalabalık ve her biri başrol gibi oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Polat’ın büyük aşkı, dizinin güzel savcısı Leyla’nın yaratıcısı Çiğdem Batur, başarılarının sırrını ve o büyük aşkı röportajımızda anlattı…



Cannes ve Billboard sebebiyle geçen hafta gözümüz kulağımız daha çok ‘dışarı’daydı ama burada da çok renkli etkinlikler yapıldı. Kimler, neredeydi merak ediyorsanız içeride…



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